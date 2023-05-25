Популярный комик рассказал о двух вырезанных из КВН моментах

Комик Денис Косяков: из эфира телеигры КВН вырезали жест Эрнста и слова про Хрусталева

Популярный обзорщик КВН, комик и актер Денис Косяков заявил, что из эфира одной из игр «Клуба веселых и находчивых» на Первом канале вырезали два момента, в том числе неприличный жест гендиректора канала Константина Эрнста. О сценах, не попавших на экраны, он рассказал в видео на своем YouTube.

Косяков отметил, что речь идет об эфире третьей игры 1/4 финала Высшей лиги 2023 года, в которой состязались команды «Красный лис», «Ровеньки», «Зеленый чемодан» и «Джентльмены удачи». По словам обзорщика, согласно его инсайдам, редактуре подверглись слова ведущего Тимура Батрутдинова, который, говоря о члене жюри Дмитрии Хрусталеве, произнес слова «за лупами очков».

«Это немножко подрезали. Как и то, что Эрнст после объявления его как амбассадора буквы "а" показал два средних пальца Батрухе, и это очень развеселило и зрителей, и людей на сцене. Это даже видно, что они там ухохатываются, а нам непонятно, почему», — добавил комик.

Ранее Денис Косяков раскритиковал приглашение в жюри КВН актера Дмитрия Дюжева, назвав его поведение неадекватным. По его мнению, артист не заслуживает права оценивать участников «Клуба веселых и находчивых».

