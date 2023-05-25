Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:25, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о двух вырезанных из КВН моментах

Комик Денис Косяков: из эфира телеигры КВН вырезали жест Эрнста и слова про Хрусталева

Кадр: «Денис Косяков» / YouTube

Популярный обзорщик КВН, комик и актер Денис Косяков заявил, что из эфира одной из игр «Клуба веселых и находчивых» на Первом канале вырезали два момента, в том числе неприличный жест гендиректора канала Константина Эрнста. О сценах, не попавших на экраны, он рассказал в видео на своем YouTube.

Косяков отметил, что речь идет об эфире третьей игры 1/4 финала Высшей лиги 2023 года, в которой состязались команды «Красный лис», «Ровеньки», «Зеленый чемодан» и «Джентльмены удачи». По словам обзорщика, согласно его инсайдам, редактуре подверглись слова ведущего Тимура Батрутдинова, который, говоря о члене жюри Дмитрии Хрусталеве, произнес слова «за лупами очков».

«Это немножко подрезали. Как и то, что Эрнст после объявления его как амбассадора буквы "а" показал два средних пальца Батрухе, и это очень развеселило и зрителей, и людей на сцене. Это даже видно, что они там ухохатываются, а нам непонятно, почему», — добавил комик.

Ранее Денис Косяков раскритиковал приглашение в жюри КВН актера Дмитрия Дюжева, назвав его поведение неадекватным. По его мнению, артист не заслуживает права оценивать участников «Клуба веселых и находчивых».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
Москва и Минск подписали документы о содержании ядерного оружия в Белоруссии
ФСБ сорвала диверсии СБУ на двух российских атомных станциях
Столпотворение на станции московского метро попало на видео
Раскрыты причины внезапных слез после секса
Марочко заявил об отходе ВСУ с позиций северо-западнее Артемовска
Раскрыты подробности готовившихся терактов на российских АЭС
Президент Азербайджана прибыл в Москву
Раскрыты детали обнаружения пытавшихся атаковать «Иван Хурс» беспилотников
ФСБ показала видео допроса задержанных за попытку теракта возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.