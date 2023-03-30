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15:47, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором

Обзорщик КВН Косяков назвал позором приглашение актера Дмитрия Дюжева в жюри телеигры

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков раскритиковал компанию «АМиК», организующую телеигру, за приглашение в жюри актера Дмитрия Дюжева. В видео, опубликованном на своем YouTube-канале, он назвал присутствие Дюжева в жюри программы позором.

Косяков счел, что Дюжев не заслуживает права оценивать участников КВН, поскольку он, по мнению комика, пребывает «в полном неадеквате». «И вы сажаете такого человека в жюри? Вы дискредитируете себя, "АМиК", Первый канал, всех, когда приглашаете такого персонажа в жюри. Что это за позор, блин? (...) Самим не стыдно?» — возмутился обзорщик.

Дмитрий Дюжев выступал одним из членов жюри четвертой игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. Помимо него, игру оценивали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, редактор КВН Дмитрий Колчин, шоумены Вадим Галыгин и Валдис Пельш. Ведущим выпуска был Дмитрий Хрусталев.

Ранее Косяков высказался об отходе от роли ведущего КВН Александра Маслякова. Он счел, что руководитель телеигры мог окончательно отказаться от этого амплуа.

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Маргарита Щигарева
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