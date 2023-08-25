Министр обороны Украины выразил готовность уйти в отставку при одном условии

Министр обороны Украины Резников готов покинуть пост из-за скандала с закупками

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил готовность уйти в отставку при условии, что его вина в коррупционном скандале с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании будет доказана, сообщает «РБК-Украина». Он предложил журналисту Михаилу Ткачу и народному депутату Анастасии Радиной, которая возглавляет комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике, заключить пари.

«Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — заявил глава Минобороны.

В том случае, если будет доказано, что поставленные куртки являются зимними, он призвал Радину сложить мандат, а Ткачу покинуть издание, в котором он работает, а также в течение следующих трех лет не заниматься журналистикой. В качестве судей в данном споре он предложил позвать комитет по депутатской этике Рады и Комиссию журналистской этики.

Ранее Резников заявил, что сведения о закупке Министерством обороны Украины курток по завышенной втрое цене не соответствуют действительности. По словам главы Минобороны, его подчиненный принес всю необходимую документацию на заседание комитета Верховной Рады, в том числе накладные, бумаги о пересечении границы и переводе средств.