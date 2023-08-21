Минобороны Украины опровергло обвинения в покупке курток по завышенным ценам

Глава МО Украины Резников опроверг упреки в закупке курток по высокой цене

Сведения о закупке Министерством обороны Украины курток по завышенной втрое цене не соответствуют действительности, заявил глава военного ведомства республики Алексей Резников. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Резникова, его подчиненный принес всю необходимую документацию на заседание комитета Верховной Рады, в том числе накладные, бумаги о пересечении границы и переводе средств.

«Депутаты разных партий, в том числе оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: у нас вопросов нет, все понятно», — опроверг обвинения глава Минобороны Украины.

Ранее украинские СМИ обнаружили, что осенью 2022 года ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку партии зимней одежды для украинских военных, закупочная цена которой превысила изначальную цену втрое.