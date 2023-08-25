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20:17, 25 августа 2023Силовые структуры

Следователи изъяли бортовые самописцы с места крушения самолета Пригожина

СКР изъял бортовые самописцы с места крушения самолета бизнесмена Пригожина

Фото: Михаил Царюк / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) изъял бортовые самописцы с места крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Пассажиром этого рейса числился бизнесмен Евгений Пригожин. Следователи продолжают осмотр местности и изымают документы, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

23 августа бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту было семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Варвара Митина
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