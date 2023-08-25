На одном участке МЦК остановят движение

Движение поездов от Крымской до Хорошево на МЦК остановят в ночь на 26 августа

В ночь на субботу, 26 августа, остановят движение поездов на одном участке Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Поезда не будут ходить от станции «Крымской» до «Хорошево». Остановка движения продлится с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. Будут закрыты станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина».

«Остановить движение потребовалось для строительства пешеходного тоннеля на станции Тестовская. В сентябре через нее пройдет новый диаметр — МЦД-4», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках создания пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в центре Москвы построят пять новых станций метро.