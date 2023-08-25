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16:51, 25 августа 2023Среда обитания

На одном участке МЦК остановят движение

Движение поездов от Крымской до Хорошево на МЦК остановят в ночь на 26 августа
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В ночь на субботу, 26 августа, остановят движение поездов на одном участке Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Поезда не будут ходить от станции «Крымской» до «Хорошево». Остановка движения продлится с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. Будут закрыты станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина».

«Остановить движение потребовалось для строительства пешеходного тоннеля на станции Тестовская. В сентябре через нее пройдет новый диаметр — МЦД-4», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках создания пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в центре Москвы построят пять новых станций метро.

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    Нина Ташевская
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