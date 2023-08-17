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17:06, 17 августа 2023Среда обитания

В центре Москвы появятся пять новых станций метро

В центре Москвы построят пять новых станций метро в рамках создания МЦД-5
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В рамках создания пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в центре Москвы построят пять новых станций метро. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на церемонии запуска МЦД-3, трансляцию которой вело ТАСС.

Станции появятся на туннеле под столицей протяженностью 12 километров. Участок соединит Ярославское и Павелецкое направления. По словам Собянина, строительство станций необходимо для создания МЦД-5, так как по действующей наземной инфраструктуре его запуск невозможен

Мэр Москвы подчеркнул, что Ярославское направление является самым загруженным и востребованным. При его соединении с Павелецким направлением будут в значительной степени разгружены центральные вокзалы, а также появится возможность проезда с севера на юг.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что МЦД-5 свяжет подмосковные города Пушкино и Щелково на севере и Домодедово на юге. Протяженность диаметра составит 89 километров, на нем расположатся 39 станций. Центральная часть линии будет выполнена в подземном исполнении с пересадками на станции московского метро. По предварительным оценкам, МЦД-5 будут использовать до 603 тысяч пассажиров в сутки.

17 августа состоялось открытие пассажирского движения по МЦД-3. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и Собянин.

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    Александра Качан
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