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10:32, 25 августа 2023Россия

В Москве стартовало тестовое голосование перед выборами

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Респонденты ответят на вопрос «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?». Москвичи могут проголосовать за бесплатную городскую парковку, бесплатные аттракционы для детей в городских парках, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца или бесплатное посещение городских музеев.

Голосование проходит 25 августа с 08:00 до 14:00 на портале mos.ru — проголосовать можно по ссылке. В тестировании могут принять участие совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице, имеющие полную учетную запись на сайте. Проверить возможность дистанционного голосования можно в личном кабинете. Также тестовое голосование проводится на избирательных участках.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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