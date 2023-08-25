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23:44, 25 августа 2023Россия

Небензя назвал США угрозой для Азии

Постпред России при ООН Небензя назвал США угрозой миру и безопасности в Азии
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал попытки Вашингтона обвинить КНДР в создании угрозы в регионе. Он подчеркнул, что главной угрозой миру и безопасности в северо-восточной Азии являются США, сообщает РИА Новости.

«Созыв сегодняшнего заседания — не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян», — заявил он.

Дипломат добавил, что США и их союзники стараются отвлечь внимание от собственных эскалационных действий в регионе. Он подчеркнул, что западные страны являются основной угрозой международному миру и безопасности, при этом пытаются переложить ответственность на другие государства.

Ранее представитель Госдепа заявил, что США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник. В американском ведомстве призвали Пхеньян в дальнейшем отказаться от подобной активности и «заняться серьезной и устойчивой дипломатией».

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    Марина Совина
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