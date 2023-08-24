США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

ТАСС: Госдеп США счел угрозой попытки КНДР запустить разведывательный спутник

Соединенные Штаты видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепа США.

В американском ведомстве призвали Пхеньян в дальнейшем отказаться от подобной активности и «заняться серьезной и устойчивой дипломатией». При этом представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон «ясно давал понять, что добивается диалога с Пхеньяном без предварительных условий».

В ведомстве также отметили, что любые запуски КНДР с применением технологий баллистических ракет, в том числе ракет-носителей, используемых для выведения в космос спутников, нарушают ряд резолюций Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН).

Ранее власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Уточнялось, что ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана. В связи с этим объявленный ранее призыв к эвакуации был снят.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи признало, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. Уточнялось, что произошла ошибка в системе аварийной детонации. Следующая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.