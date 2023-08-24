Северная Корея признала провал запуска спутника

ЦТАК: вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно

Вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Нештатная ситуация произошла во время полета третьей ступени новой ракеты-носителя: случилась ошибка в системе аварийной детонации. Отмечается, что полеты первой и второй ступеней прошли нормально.

Следующая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.

Ранее о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником, сообщало правительство Японии. Как стало известно, ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана.