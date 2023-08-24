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01:05, 24 августа 2023Наука и техника

Северная Корея признала провал запуска спутника

ЦТАК: вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно

Фото: KCNA / Reuters

Вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Нештатная ситуация произошла во время полета третьей ступени новой ракеты-носителя: случилась ошибка в системе аварийной детонации. Отмечается, что полеты первой и второй ступеней прошли нормально.

Следующая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.

Ранее о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником, сообщало правительство Японии. Как стало известно, ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана.

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    Марина Совина
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