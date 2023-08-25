Названо условие отказа Запада от военной помощи Украине

Политолог Блохин: Запад прекратит помощь Украине в случае капитуляции Киева

Страны Запада будут готовы отказаться от военной помощи Украине только в том случае, если Киев объявит о своей полной капитуляции. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Отказ США от помощи Украины пока невозможен по ряду причин: у власти не те люди, которые говорят об отказе, это не республиканцы. (...) Критического момента, который привел бы к прекращению поддержки, пока не наступило, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не разгромлены, украинские силы все еще боеспособны», — отметил Блохин.

Отказ от поддержки Киева будет возможен только в случае полной капитуляции Киева, когда Запад поймет, что в Украину нет смысла инвестировать Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Политолог также обратил внимание на то, что Запад продолжает поддержку Украину, несмотря на проблемы ВСУ с тем, чтобы достичь поставленных целей.

«Как смотрят на эту ситуацию западные планировщики? Да, Украина не достигает максимума поставленных целей, но в результате этого России все-таки наносится какой-то ущерб. (...) Мы инвестируем в ослабление России, а на это не жалко никаких денег. Поэтому мы будем Украину поддерживать до тех пор, пока она не перестанет сопротивляться», — объяснил он.

Ранее президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что Вашингтону следует отменить многомиллиардную помощь Украине. Он также призвал сделать механизм выделения помощи Киеву более прозрачным.

«США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов», — сказал аналитик.