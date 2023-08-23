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09:48, 23 августа 2023Мир

В США призвали отменить многомиллиардную помощь Украине

Аналитик Робертс призвал США отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вашингтону следует отменить многомиллиардную помощь Украине. Об этом заявил в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

«США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — сказал аналитик.

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    Виктория Кондратьева
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