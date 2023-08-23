В Киеве призвали завершить конфликт на Украине до сокращения помощи от США

Соскин призвал завершить конфликт на Украине до сокращения помощи от США

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал завершить конфликт до сокращения помощи от США. Он выразил уверенность, что Конгресс не предоставить американскому лидеру Джо Байдену дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева.

По мнению политика, после того, как Вашингтон прекратит финансировать Украину, аналогичное решение примут Германия, Великобритания и другие европейские страны, поэтому необходимо заканчивать конфликт до того, как это произойдет.

Соскин добавил, что в США начали понимать тупиковую ситуацию в стране, из-за этого против очередного пакета помощи выступили не только республиканцы, но и некоторые демократы.

Экс-советник Кучмы также призвал Зеленского не изображать из себя диктатора. «Отменяй военное положение, готовьтесь к выборам, пока есть такая возможность, потому что ее просто не будет», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Планируется, что выделенные Киеву деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

