Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 25 августа 2023Силовые структуры

Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

В Тульской области полиция задержала подозреваемого в повреждении шин 75 машин

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Тульской области полиция задержала подозреваемого в повреждении шин 75 легковых машин. Им оказался 22-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 22-летний местный житель. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По словам Волк, в дежурную часть с заявлениями обратились хозяева поврежденных машин, которые были припаркованы во дворах многоквартирных домов. Они заявили, что ночью неизвестный порезал им шины. Три машины были сожжены, отметила официальный представитель ведомства.

В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой мужчина в черной куртке с капюшоном ходит вдоль припаркованных автомобилей и режет некоторым из них шины.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего рабочего завода по подозрению в серийных поджогах. Он сжег две полицейские машины и склад Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В СКР рассказали о расследовании катастрофы самолета Пригожина

    Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

    Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

    На Милан обрушилась рекордная жара

    Экс-солистка «Блестящих» показала роскошный ремонт

    Подросток вступил в схватку с медведем и спас отца от растерзания

    Известная певица снялась с небритыми подмышками для глянца

    Генерал ВСУ назвал напряженной обстановку на восточном направлении

    Число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло

    Россиянин натравил на полицейских собаку и угрожал оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости