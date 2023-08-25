Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

В Тульской области полиция задержала подозреваемого в повреждении шин 75 машин

В Тульской области полиция задержала подозреваемого в повреждении шин 75 легковых машин. Им оказался 22-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 22-летний местный житель. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По словам Волк, в дежурную часть с заявлениями обратились хозяева поврежденных машин, которые были припаркованы во дворах многоквартирных домов. Они заявили, что ночью неизвестный порезал им шины. Три машины были сожжены, отметила официальный представитель ведомства.

В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой мужчина в черной куртке с капюшоном ходит вдоль припаркованных автомобилей и режет некоторым из них шины.

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