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16:18, 25 августа 2023Среда обитания

Хуснуллин назвал дату открытия участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Хуснуллин: участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса должны открыть 6 сентября

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса должны будут открыть 6 сентября 2023 года. Дату запуска движения по нему назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме, его слова передает агентство РИА Новости.

«В этом году, 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой мы откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, это практически до Нижнего Новгорода», — поделился информацией Хуснуллин. Он также рассказал, что запустить движение на оставшемся участке дороги, до Казани, собираются 20 декабря нынешнего года.

В августе опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты указали на недостаток запуска мегатрассы от Москвы до Казани. Они отметили, что запуск сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12 может обернуться пробками в столице. На участке МКАД — М-12 ожидается трафик 124 тысячи авто в сутки.

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    Полина Кислицына
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