AT: конфликт на Украине станет самой дорогостоящей операцией в истории США

Украинский конфликт станет самой дорогостоящей операцией в истории США, заявил обозреватель Стивен Брайан. В колонке для Asia Times (AT) он оценил восстановление Украины в миллиарды долларов.

«Конфликт на Украине в конечном итоге станет самой дорогостоящей и, возможно, коррумпированной иностранной операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами», — поделился мнением автор статьи.

По его словам, даже если конфликт завершится завтра, то восстановление Украины может обойтись США и их союзникам в 600 миллиардов долларов или даже больше. «Для сравнения: во время войны в Ираке на программу восстановления было потрачено 60 миллиардов долларов», — уточнил Брайан.