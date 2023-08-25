Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:19, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Восстановление Украины оценили в миллиарды долларов

AT: конфликт на Украине станет самой дорогостоящей операцией в истории США

Фото: National Police / Reuters

Украинский конфликт станет самой дорогостоящей операцией в истории США, заявил обозреватель Стивен Брайан. В колонке для Asia Times (AT) он оценил восстановление Украины в миллиарды долларов.

«Конфликт на Украине в конечном итоге станет самой дорогостоящей и, возможно, коррумпированной иностранной операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами», — поделился мнением автор статьи.

По его словам, даже если конфликт завершится завтра, то восстановление Украины может обойтись США и их союзникам в 600 миллиардов долларов или даже больше. «Для сравнения: во время войны в Ираке на программу восстановления было потрачено 60 миллиардов долларов», — уточнил Брайан.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

    В Германии расширение БРИКС назвали поражением для фон дер Ляйен и Борреля

    Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике

    Восстановление Украины оценили в миллиарды долларов

    В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

    В ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов в России по заказу спецслужбы Украины

    ФСБ обвинила украинские спецслужбы в поджогах объектов МВД в России

    На Android-смартфонах появится встроенная поддержка ИИ

    Россиянам раскрыли новую схему мошенничества

    В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости