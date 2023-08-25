Попавший под обстрел житель приграничного российского региона умер в больнице

Старовойт: попавший под обстрел житель Курской области скончался в больнице

Попавший под обстрел житель Курской области скончался в больнице, об этом в Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт.

«К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, умер», — написал губернатор.

Старовойт отметил, что местный житель поступил в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Днем 25 августа губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, в результате чего пострадали люди. Ранения получили мужчина и женщина.