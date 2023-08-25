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15:50, 25 августа 2023Россия

Люди пострадали из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

Старовойт: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Елизаветовки под Курском

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти зафиксировали три прилета. В результате пострадали два человека. «Мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что россиян доставили в центральную районную больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. В случае необходимости раненых перевезут в областную больницу.

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Накануне Елизоветовка также попала под обстрел ВСУ. Как сообщал Старовойт, в результате в трех домовладениях были повреждены окна, фасады и заборы. Кроме того, оказалась пробита газовая труба.

Кроме того, 24 августа было атаковано село Теткино, по которому ВСУ выпустили три мины. Пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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