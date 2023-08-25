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08:37, 25 августа 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселков Теткино и Елизаветовка

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Поселки Теткино и Елизаветовка Глушковского района вечером в четверг, 24 августа, попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы», — сообщил Старовойт.

По его данным, по Теткино ВСУ выпустили три мины, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Губернатор приграничного региона пообещал оказать помощь собственникам пострадавших домовладений.

Ранее Старовойт показал добытый пограничниками трофейный дрон. Квадрокоптер был посажен при помощи переносной станции радиоэлектронной борьбы — так называемого антидронового ружья.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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