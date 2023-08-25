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16:09, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о предложении выслать веревку и мыло Пригожину

Лукашенко заявил, что предлагал выслать Пригожину веревку и кусок мыла

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проходили переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время попытки мятежа. По словам главы государства, он предложил выслать ему веревку и кусок мыла, так как Пригожин убеждал его, что не боится погибнуть. Об этом в Telegram сообщает БЕЛТА.

«Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну"», — рассказал Лукашенко.

23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer, на борту которого находилось семь пассажиров и три члена экипажа. Никого из них не удалось спасти. Среди пассажиров числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий, к крушению мог привести взрыв бомбы, заложенной в отсеке шасси.

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    Алевтина Запольская
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