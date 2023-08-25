Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки упавшего в Тверской области самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки упавшего в Тверской области бизнес-джета Embraer, пассажиром которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, вывезли с места крушения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его данным, обломки вывезли в грузовике, они были помещены в специальный футляр. В сторону шоссе возле села Куженкино также выехал подъемный кран.

Ранее крыло и шасси самолета бизнесмена нашли в трех километрах от места крушения. Детали разбившегося бизнес-джета были обнаружены в нескольких сотнях метров от хвоста борта, близ железнодорожной станции Куженкино.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета и заявил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца. Глава государства назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который «добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела».