Крыло и шасси самолета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения

В Тверской области нашли обломки шасси и крыла самолета Евгения Пригожина

Крыло и шасси самолета бизнесмена Евгения Пригожина нашли в Тверской области, в трех километрах от места крушения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, детали разбившегося бизнес-джета были обнаружены в нескольких сотнях метров от хвоста борта, близ железнодорожной станции Куженкино. На опубликованных кадрах виден бортовой номер, нанесенный на крыло — 02795. Аналогичный номер был присвоен самолету Пригожина.

Издание отмечает, что факт столь большого разброса обломков подтверждает версию о том, что самолет мог развалиться на части еще в воздухе.

Ранее сообщалось, что к месту крушения подогнали грузовики и подъемный кран.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, спасти никого не удалось. Среди пассажиров, в частности, числился командир Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.