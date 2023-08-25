На месте крушения самолета с Пригожиным заметили грузовики и подъемный кран

Грузовики и кран прибыли к месту, где потерпел крушение самолет с Пригожиным

Грузовики и подъемный кран прибыли к месту, где потерпел крушение самолет с бизнесменом Евгением Пригожиным. Замеченную на месте катастрофы технику снял на видео корреспондент РИА Новости.

Место крушения по-прежнему огорожено полицией, и чтобы доехать до точки падения самолета, технике также пришлось преодолеть оцепление.

Какие именно манипуляции намерены производить рабочие с обломками самолета, не уточняется.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, спасти никого не удалось. Среди пассажиров, в частности, числился командир Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Тульской области. Он заявил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца.