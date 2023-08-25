В России собрались выпускать энергетики и лимонады «Вагнер»

Завод в Рязани собрался выпускать энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Рязанский производитель безалкогольных напитков «Вега» подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Вагнер» (Wagner). Об этом со ссылкой на данные сервиса «Онлайн патент» и представителя завода пишут «Ведомости».

В случае одобрения компания сможет выпускать безалкогольные напитки, пиво и мясные закуски, однако на предприятии объяснили, что хотели бы ограничиться энергетиками и лимонадами. Выбор названия там объяснили личной симпатией владельца предприятия к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Между тем эксперты не верят в возможность одобрения заявки. Патентный поверенный компании «Онлайн патент» Виктория Макарова указала, что бренд могут отнести к противоречащим общественным интересам, что означает отказ в регистрации.

Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман напоминает, что Роспатент ориентируется не только на исторический контекст, но и на современный. А в России наименование «Вагнер» сейчас ассоциируется с частной военной компанией Евгения Пригожина. Таким образом, двусмысленность названия и неоднозначные ассоциации могут стать поводом для отказа.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что бренд не имеет коммерческой привлекательности, в последние месяцы он вызывает скорее негативные ассоциации. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, напротив, считает, что бойцов ЧВК «Вагнер» отдельная часть россиян считает героями, поэтому на энергетик под таким брендом может сформироваться спрос. Кроме того, добавил он, музыка композитора Рихарда Вагнера действительно бодрит, хотя, как показывает практика, спрос на «героические» бренды недолгий.

Предприятие «Вега» было основано в 2016 году, его бенефициаром и гендиректором является Владимир Королев. Среди других его бизнесов — оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами, а также продажа чистящих средств. В настоящее время «Вега» производит напитки под товарным знаком Go Dance, а также хочет зарегистрировать бренды «Ягиня», Fleshka energy drink, «Руссо лимонадо», «Моя родня». На вопрос о связи бренда «Вагнер» с ЧВК представитель «Веги» не ответил.

Бизнесджет, в котором, предварительно, находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин («Вагнер», ЧВК названа его позывным), потерпел крушение в среду, 23 августа. Официально причины воздушной катастрофы не названы, расследование продолжается. Основной версией, по сообщениям СМИ, является заложенная бомба. Среди других предположений — техническая неисправность и работа ПВО.