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18:26, 24 августа 2023Силовые структуры

Взрыв бомбы или ошибка пилота. Что известно о версиях крушения самолета Пригожина?

«Лента.ру» собрала главные версии крушения самолета Пригожина в Тверской области

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В самолете бизнесмена Евгения Пригожина, потерпевшем крушение в Тверской области возле села Куженкино, могло быть заложено взрывное устройство — об этой версии следствия сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, которое ударило стабилизатор. Подробности о том, какие версии крушения самолета Пригожина существуют на данный момент, выясняла «Лента.ру».

Как расследуют дело о гибели самолета Пригожина?

В связи с крушением самолета Евгения Пригожина Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Пока подозреваемых по нему нет.

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По данным источника в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники СКР проверяют все возможные версии авиакатастрофы. Среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса. Параллельно расследование крушения самолета Пригожина начала специальная комиссия Росавиации.

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области

из сообщения Росавиации

При этом в ведомстве отметили, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

По мнению военного эксперта и директора музея ПВО Юрия Кнутова, в качестве причин подобных катастроф всегда рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования — однако эти сценарии в случае с самолетом Пригожина маловероятны.

Ошибка пилотирования возможна, но, на мой взгляд, минимальна. Почему? Потому что самолет все-таки взлетел, а ошибка, как правило, бывает на взлете. Он вышел в коридор, шел по коридору. Техническая неисправность тоже в данном случае сводится к минимуму, потому что она, как правило, проявляется при взлете

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор музея ПВО

Кроме того, бизнес-джет, на котором летал Евгений Пригожин, считается очень надежным самолетом: как рассказала Ирина, менеджер компании, продающей билеты на бизнес-джеты, до сих пор было известно лишь об одной крупной аварии с участием этого самолета.

20 лет назад в Бразилии Embraer-135 Legacy 600 (именно такая модификация была у Пригожина) задел в воздухе Boeing-737. В результате пострадал именно Boeing — он потерял крыло и разбился: из всех 150 человек, которые были на борту, не выжил никто. А Embraer, несмотря на серьезные повреждения, сумел дотянуть до ближайшего аэродрома и благополучно приземлился.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» заслуженный адвокат России, пилот и эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов, на кадрах, опубликованных в сети, видно неконтролируемое падение воздушного судна Евгения Пригожина с эшелона (высоты), которое привело к разрушению.

В этом случае какая-либо ошибка пилотирования или техническая неисправность полностью исключена

Павел Герасимовпилот, эксперт международной организации гражданской авиации

Что рассказали очевидцы о крушении самолета Пригожина?

Перед крушением самолета Евгения Пригожина в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После этого от судна отломалось крыло и стабилизатор, которые упали возле заброшенной фермы в селе Куженкино.

Прибежала соседка — никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако

Елена (имя изменено)жительница села Куженкино

Она добавила, что, по словам ее соседки, в населенном пункте был слышен очень сильный грохот. После этого в небе заметили самолет, который уже «сверкал огоньками». Жители видели, как бизнес-джет загорелся и стал падать.

Тушение пожара на месте крушения самолета Евгения Пригожина

Тушение пожара на месте крушения самолета Евгения Пригожина

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Другая очевидица катастрофы бизнес-джета Пригожина, Светлана (имя изменено), рассказала, что самолет при падении стал переворачиваться и задымился. По ее словам, сначала близ ее дома, который находится в 300 метрах от места обнаружения обломка хвоста бизнес-джета, был слышен пролет самолета, затем последовал звук, похожий на хлопок или взрыв.

И вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, я смотрю — птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет — прим. «Ленты.ру») уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма, и он стал опускаться, пикировать

Светлана (имя изменено)жительница села Куженкино

Как говорит Павел Герасимов, по траектории вертикального падения без горизонтальной скорости, которую видно на ролике очевидцев, можно судить о том, что у самолета Пригожина было разрушение элементов крыла, которые отвечают за подъемную силу. Чтобы оно было разрушено, должно было что-то произойти — какое-то незаконное вмешательство либо изнутри, либо снаружи.

Что известно о версии с взрывом на борту самолета Пригожина?

Согласно одной из версий, на борту самолета Евгения Пригожина могло быть заложено взрывное устройство. Следствие не исключает, что бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета.

В результате у самолета оторвало крыло, которое ударило стабилизатор. Между тем в Госдуме гибель Евгения Пригожина связали с покушением на писателя Захара Прилепина, которое следователи признали терактом.

Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись

Сергей Мироновпредседатель партии «Справедливая Россия — За правду»

В настоящее время в московском аэропорту Шереметьево спецслужбы оцепили место стоянки бизнес-джета Пригожина — именно оттуда он вылетел в Санкт-Петербург. На месте проходят оперативные действия. Всех сотрудников, которые приближались к борту, допрашивают.

Кроме того, следователи успели допросить управляющих компании «МНТ-Аэро», значащейся как собственник бизнес-джета, и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые были направлены на самолет.

Кто мог проникнуть в ангар к самолету Пригожина?

Доступ к ангарам, где стоят самолеты, в том числе частные бизнес-джеты, в аэропорту Шереметьево, откуда вылетал бизнесмен Евгений Пригожин, имеют только допущенные к стоянкам сотрудники. При этом все они проходят тщательные проверки перед выходом на летное поле. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил пилот Андрей Литвинов.

Все сотрудники, которые выходят на поле к самолетам и приступают к выполнению служебных обязанностей, проходят спецконтроль. Это касается и экипажей судов, и пассажиров, и технического персонала

Андрей Литвиновпилот

Пронести с собой что-то мимо службы безопасности, по мнению пилота, практически невозможно, тем более если речь идет о взрывном устройстве. Он также подчеркнул, что особенно сложным это кажется в аэропорту Шереметьево, где безопасность находится на крайне высоком уровне.

Мы сами проходили эти контроли. Просто пассажиры идут своим коридором, а экипаж, сотрудники — своим. Но все так же проходят рамку, так же проверяются вещи. Пронести что-то сотруднику или тем более случайному человеку практически невозможно

Андрей Литвиновпилот

Почему пилота Пригожина решили допросить?

Следователи после крушения самолета в Тверской области допросили пилота Артема Степанова, который имел доступ к джетам Евгения Пригожина. Степанов находится под экономическими санкциями США из-за возможного сотрудничества с бизнесменом.

Следователи допустили, что Степанов мог иметь доступ к бизнес-джету Embraer, на котором летал Пригожин, незадолго до вылета. Брат Степанова отметил, однако, что тот всю последнюю неделю отдыхал на Камчатке. Тем не менее мужчина отметил, что с Артемом «уже связались, кому надо».

Портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на стихийном мемориале у бывшего офиса ЧВК «Вагнер» на улице Ядринцевская в Новосибирске

Портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на стихийном мемориале у бывшего офиса ЧВК «Вагнер» на улице Ядринцевская в Новосибирске

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Артем Степанов в прошлом был учредителем компании «МНТ-Аэро», которая владела разбившимся самолетом. Россиянин после решения Минфина США о санкциях против него заявлял, что никогда не работал с Пригожиным.

Мог ли самолет Пригожина быть сбит средствами ПВО?

По мнению Павла Герасимова, в том случае, если по самолету Пригожина ошибочно или намеренно отработала система противовоздушной обороны (такие версии встречаются в сети), это должна была быть техника с прямым попаданием — не такая, как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», «Стрела» или переносной ЗРК «Стингер». Их ракеты взрываются рядом с целью и уничтожает ее множеством мелких поражающих элементов, увеличивая площадь поражения.

В теории это могли быть ЗРК С-120, С-200, С-300 или С-400. Но это объекты очень большого размера — я думаю, их применение исключено для такой цели, как бизнес-джет

Павел Герасимовпилот, эксперт международной организации гражданской авиации

Как говорит Герасимов, быстро развернуть и свернуть подобные комплексы в тверских лесах невозможно — одно их выставление занимает больше часа, а передвижение столь крупной техники неизбежно привлекло бы внимание.

Да и при использовании подобных комплексов не было бы частичного разрушения — от самолета Пригожина бы просто ничего не осталось, поскольку сами ракеты сопоставимы по размеру с самолетом. С другой стороны, отмечает эксперт, в теории против Embraer-135 могли применить ракеты, использующие тепловое наведение.

Однако двигатель бизнес-джета, на который должна была навестись ракета с тепловой головкой, находится в хвостовой части самолета, которая уцелела. На нем нет следов горения — то есть огня и задымления. Кроме того, при таком попадании не были бы повреждены крылья. Поэтому Герасимов склоняется к тому, что разрушение бизнес-джета, вероятнее всего, произошло при взрыве внутри воздушного судна.

Я не буду говорить о взрывном устройстве, но именно оно могло бы привести к взрывной разгерметизации самолета, который получил критические повреждения

Павел Герасимовпилот, эксперт международной организации гражданской авиации

Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что командир воздушного судна, согласно инструкции, в случае разгерметизации должен перевести самолет в пикирование, снизив его до эшелона в 3000 метров. Когда пилот совершает пикирование, он заваливает самолет либо направо, либо налево.

Такое пикирование производится с разворотом и завалом на одно крыло, чтобы вся подъемная сила гасилась и срезалась скорость. Исходя из этого, эксперт допускает, что внутри Embraer-135 произошел какой-то взрыв или крупное механическое повреждение ближе к центральной части.

Это либо сразу привело к разрушению крыла и несущей конструкции, либо уже после инцидента, при заваливании на эту сторону, конструкция не выдержала.

Но в том или ином случае очевидно, что произошло разрушение крыла или его повреждение. В результате подъемная сила стала стремиться к нулю — это было обусловлено тем, что отсутствовала горизонтальная скорость воздушного судна. Была только вертикальная

Павел Герасимовпилот, эксперт международной организации гражданской авиации

Что известно о хронологии катастрофы самолета Пригожина?

Как следует из опубликованного на сайте Flightradar 24 отчета о полете бизнес-джета Евгения Пригожина, в последние секунды полета он начал резко снижаться. Самолет поднялся на высоту 28 тысяч футов, что составляет около 8,5 километра, в 18:10 по московскому времени.

Если самолет летел на этой высоте, значит, организация воздушного движения предоставила ему этот эшелон. При этом у нас крайне загружена воздушная трасса Москва — Санкт-Петербург. Соответственно, я полагаю, что на эшелон выше его загнать по какой-то причине не смогли, и диспетчер им предоставил высоту ниже

Павел Герасимовпилот, эксперт международной организации гражданской авиации

Герасимов отмечает: учитывая, что Embraer-135 — это небольшое воздушное судно, оно крайне подвержено воздействию турбулентности и нисходящего потока воздуха, который исходит от других воздушных судов. Специалист полагает, что командир воздушного судна именно для комфорта пассажиров выбрали эшелон 8,5 тысячи метров. Это рабочий эшелон, и такое решение совершенно нормально.

Сотрудники оперативных служб на месте крушения самолета Евгения Пригожина

Сотрудники оперативных служб на месте крушения самолета Евгения Пригожина

Фото: Михаил Царюк / РИА Новости

Между тем спустя девять минут воздушное судно начало хаотично набирать высоту, максимального уровня оно достигло на отметке 30,1 тысячи футов — то есть 9,2 километра. Бизнес-джет передавал данные о своем движении и местонахождении до 18:20 — тогда он находился на высоте примерно шести километров.

При этом, как следует из отчета, за последние 30 секунд полета Embraer-135 потерял 2,4 километра. Позже данные об этом полете по неизвестным причинам были удалены с сайта Flightradar24.

Кто был на борту самолета Пригожина?

Бизнес-джет Embraer-135 основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, совершавший рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, разбился в Тверской области накануне вечером. На его борту находились десять человек, которых спасти не удалось, сообщили в МЧС.

Как следует из списка пассажиров рейса, опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией), на борту находились сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Также пассажирами числились Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. В экипаж Embraer-135 входили командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Элемент хвостового оперения бизнес-джета Embraer-135 обнаружили в 3,5 километра от точки крушения бизнес-джета — деталь упала на поляне близ частного дома. Другой обломок нашли в двух километрах от места катастрофы. Судя по опубликованным кадрам, после падения борт почти полностью выгорел.

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    Олеся МицкевичВладимир Шарапов
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