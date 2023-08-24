Очевидица рассказала о крушении самолета Пригожина

Жительница Куженкино: после падения самолета Embraer появилось черное облако

Жительница населенного пункта Куженкино в Тверской области, где упал самолет Embraer, в котором пассажиром числился Евгений Пригожин, рассказала о падении бизнес-джета. Ее слова передает РИА Новости.

«Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако», — рассказала россиянка.

Она добавила, что, по словам ее соседки, в населенном пункте был слышен очень сильный грохот. После этого в небе заметили самолет, который уже «сверкал огоньками». Жители видели, как бизнес-джет загорелся и стал падать.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились 10 человек, спасти никого не удалось. Пассажирами лайнера, в частности, числятся Евгений Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. В списке Росавиации также сообщается о трех членах экипажа, находившихся на борту, — о командире, втором пилоте и бортпроводнике.

Из отчета по разбившемуся самолету Пригожина следует, что он за 30 секунд потерял 2,4 километра и затем перестал выходить на связь. Обломки упавшего самолета разбросало в нескольких километрах от падения основной ее части — на следующее утро после автокатастрофы специалисты нашли элемент хвостового оперения самолета в 3,5 километра от места крушения, а также еще один фрагмент бизнес-джета.