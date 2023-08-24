Flightradar24 удалил данные о самолете Пригожина

Flightradar24 удалил данные о полете бизнес-джета Пригожина

Данные о самолете, на котором разбился бизнесмен Евгений Пригожин, были удалены с сайта Flightradar24.

До этого, пройдя по ссылке можно было посмотреть информацию о маршруте бизнес-джета Embraer Legacy 600, а также его скорость и высоту полета.

Ранее Flightradar24 опубликовал отчет о полете самолета Пригожина. Из него следует, что авиакатастрофе предшествовала резкая потеря высоты — за 30 секунд воздушное судно снизилось сразу на 2,4 километра.

Бизнес-джет Embraer потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе Пригожин и ключевой командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин. Выживших нет.

