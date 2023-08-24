Следователи допросят имевших доступ к ангару с самолетом Пригожина

«112»: следователя допросят лиц с доступом в ангар с самолетом Пригожина

Следователи намерены допросить всех лиц, имевших доступ в ангар, где проводился ремонт самолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

С помощью показаний этих граждан следствие планирует проверить версию о теракте с использованием взрывного устройства, которое могли заложить во время ремонта бизнес-джета.

Самолет простоял в ангаре десять дней, после чего с пассажирами, в числе которых был Пригожин, вылетел в Петербург. Канал публикует видео с обломками воздушного судна.

На кадрах видна хвостовая часть самолета.

Следователи успели допросить управляющих компании «МНТ-Аэро», значащейся собственником судна. Пока подозреваемых нет.

Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе поселка Куженкино в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин. Выживших нет.