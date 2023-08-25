Россиян предупредили о подорожании зимних шин из-за курса рубля

Эксперт Шарипов: зимние шины подорожают в России из-за курса рубля

Цены на зимние шины в России вырастут на фоне отрицательной динамики курса рубля, поскольку контракты на импорт каучука, нужного для производства, оплачиваются в валюте, предупредил исполнительный директор «ТД Кама» Тимур Шарипов. Его комментарий опубликовала «Российской газета».

По мнению эксперта, компенсировать курсовую разницу у производителей не получится, поскольку на сырье, закупаемое в странах юго-восточной Азии, приходится примерно 60 процентов себестоимости производства шин.

Шарипов уточнил, что в такой ситуации потребителям, чтобы компенсировать рост цен, предлагают на рынке расширенную гарантию, а также бесплатный шиномонтаж и другие услуги.

По данным Autonews.ru, цены на шины для легковых автомобилей выросли к началу 2023 года на 23,5 процента, а некоторые модели подорожали сразу на 60 процентов. В феврале Минпромторг России объяснял резкое подорожание шин для легковых автомобилей выросшей стоимостью сырья, проблемами в логистике и колебаниями курса валют. Россиянам обещали, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены не только перестанут расти, но даже снизятся.