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19:01, 26 августа 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая раскрыла отношение к россиянам в Европе

Ведущая Чехова: я не сталкивалась с негативным отношением к россиянам в Европе

Фото: Roman Kraft / Unsplash

Известная телеведущая Анфиса Чехова, побывавшая в Монако и прилетевшая в Париж, раскрыла отношение к россиянам в европейских странах. На эту тему она высказалась в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам телеведущей, ей постоянно «рассказывают какие-то страшилки» о том, что в Европе крайне негативно относятся к россиянам. «Ни разу с этим не столкнулась! За этим прилавком, например, продавец-француз сыплет русскими словами и бесплатно подкладывает мне колбаску», — поделилась Чехова, опубликовав видео из французского кафе.

Ранее телезвезда, пребывая в Монако, пожаловалась на стоимость еды и ее вкус. Чехова показала заказанное ею блюдо за 38 евро (около 3,8 тысячи рублей) и назвала его «ложкой дегтя в красивой бочке меда». «Невкусно и непонятно, почему так стоит», — посетовала она.

Перед этим Чехова призналась в мечте жить за границей. Телеведущая объяснила это тем, что ей интересно жить в разных местах и познавать мир.

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    Маргарита Щигарева
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