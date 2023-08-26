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10:30, 26 августа 2023Мир

В США впервые казнят заключенного при помощи азота

AP: в США впервые казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pichi Chuang / Reuters

В штате Алабама, США, планируют впервые провести казнь заключенного, заставив дышать его чистым азотом. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, офис генпрокурора штата направил в местный верховный суд обращение, в котором призвал установить дату казни Кеннета Юджина Смита. Изначально мужчину должны были казнить еще в 2022 году при помощи введения смертельной инъекции, однако ввести ее ему не смогли.

В результате американца было решено казнить при помощи азотной гипоксии — ему дадут дышать исключительно азотом, лишив кислорода. Отмечается, что официально данный вид казни разрешен в трех штатах, однако ранее никогда не применялся.

В июле сообщалось, что в Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, осужденную за торговлю наркотиками. 45-летняя местная жительница Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смерти за продажу 30,72 грамма героина.

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