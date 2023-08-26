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14:05, 26 августа 2023Ценности

Боня поделилась кадрами с подготовки к пластической операции

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня поделилась кадрами с подготовки к пластической операции по коррекции формы глаз. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя блогерша записала видео в сторис, в котором она запечатлена на приеме у хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као. На размещенных кадрах видно, как врач прикладывает к ее области под глазами имплант.

«Просто посмотрите на форму. Имплант будет такой же, только прозрачный. Он будет накладываться на костную ткань. У меня кость слишком низко расположена и что угодно делай, хоть гель или жир туда закачивай — это будет бесполезно. Врач предложил мне специально разработанные импланты», — объяснила инфлюэнсерша.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

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    Карина Черных
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