Виктория Боня решила сделать пластику за 19 миллионов рублей

Виктория Боня решила сделать пластику по коррекции формы глаз за 19 миллионов рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решила сделать еще одну пластическую операцию за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 43-летняя знаменитость заявила о своем желании скорректировать форму глаз. Для проведения данной манипуляции она обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као.

После консультации с врачом инфлюэнсерша рассказала в сторис (на момент написания новости видео были удалены), что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку и окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

«Сначала я испугалась этой цены... Потом все взвесила и приняла решение», — заявила она и добавила, что операция назначена на последние числа августа.

В апреле стали известны подробности первой пластической операции Виктории Бони. Сообщалось, что знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица.