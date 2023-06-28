Виктория Боня захотела сделать еще одну пластику

Телеведущая Виктория Боня заявила о желании сделать операцию по коррекции формы глаз

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня захотела сделать еще одну пластическую операцию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость рассказала, что нашла контакты хирурга моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као. Боня заявила, что планирует сделать у него операцию по коррекции формы глаз.

«Я думала, как круто у них все сделано, и даже в их юном возрасте ничего не видно. (...) Девочки, даже не отговаривайте. Когда врач гений, то это гений», — высказалась о своем желании телезвезда.

В апреле стали известны подробности первой пластической операции Виктории Бони. Сообщалось, что знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица.