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23:09, 26 августа 2023Мир

Тегеран сообщил о желании Европы приобрести иранские беспилотники

Минобороны Ирана: европейские страны хотят приобрести иранские беспилотники
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Некоторые европейские страны направили запрос Министерству обороны Ирана по вопросу приобретения иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства республики Реза Тэлаиник, передает агентство Tasnim.

Тэлаиник отметил, что пока данные государства желают сохранить анонимность. В то же время он подчеркнул, что желающих получить иранские дроны стало намного больше, включая западные страны.

Представитель Минобороны добавил, что Тегеран готов экспортировать военные беспилотники после удовлетворения своих внутренних потребностей. По его словам, Иран гарантирует, что поставляемые им беспилотники не будут предназначены для ненадлежащего использования.

Ранее власти США заявили, что будут усиливать экономическое давление на Тегеран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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    Марина Совина
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