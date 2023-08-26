На Украине заявили о разработке новых морских беспилотников

ВМС Украины заявили о начале действия нового подразделения морских беспилотников

Военно-морские силы Украины (ВМС) заявили о разработке новых беспилотников. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно публикации, на данный момент начало работать отдельное подразделение морских беспилотников. Бригаде уже вручили боевой флаг.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

В июле капитан ВМС Украины первого ранга в отставке Андрей Рыженко назвал три потенциальные задачи морских дронов, среди которых «проекция силы». По его словам, их можно использовать для разминирования прибрежной зоны, морской разведки и проекции силы.