На Украине назвали потенциальные задачи морских дронов

Украинский капитан ВМС назвал задачей применения морских дронов «проекцию силы»

Капитан Военно-морских сил (ВМС) Украины первого ранга в отставке Андрей Рыженко назвал три потенциальные задачи морских дронов, среди которых «проекция силы». Об этом пишет украинское издание LIGA.

«Их [морские дроны] можно использовать по меньшей мере для трех задач: разминирование прибрежной зоны, морская разведка и проекция силы и нанесение ударов», — говорится в материале.

Как утверждает капитан в отставке, беспилотники «лучше подходят» для атак на стационарные цели: порты, корабли на якоре и гидросооружения. При этом Рыженко признал, что атаковать быстрые и маневренные военные корабли сложнее. По его мнению, «более эффективно можно поражать гражданские суда», так как они медленнее.

24 мая российским силам удалось отразить атаку украинской армии на охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». В ней участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что в районе был замечен американский разведывательный беспилотник.

