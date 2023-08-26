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21:01, 26 августа 2023Ценности

57-летняя Синди Кроуфорд снялась без макияжа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Уокер Гербер опубликовал фото матери без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке 57-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном кофте, оформленной цветочным принтом и декольте. Кроме того, знаменитость снялась с золотой цепью и круглой подвеской.

Видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, а свои волосы уложила в объемную укладку.

В ноябре 2022 года Синди Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. Тогда знаменитость позировала в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднелось кружевное нижнее белье. Также модель рассказала, что в этом году она наняла тренера, который помогает ей следить за своим графиком и душевным состоянием.

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    Мария Винар
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