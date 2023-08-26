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00:26, 26 августа 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Байдена в коррупции

Экс-генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции и его увольнении

Фото: Globallookpress.com

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин выступил с обвинениями в коррупции в адрес президента США Джо Байдена, подчеркнув, что из-за него он лишился своего поста. Шокин уточнил, что его увольнение было проплачено и инициировано Вашингтоном, сообщает Fox News.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — заявил экс-генпрокурор.

Он уточнил, что американский лидер заплатил миллиард долларов за его увольнение, отметив, что это является ничем иным, как коррупцией.

Ранее издание Federalist сообщило, что Байден в годы, когда он занимал пост вице-президента, использовал псевдонимы для сокрытия фактов коррупции в своей семье.

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    Марина Совина
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