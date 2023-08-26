Стилистка назвала россиянкам самые безвкусные джинсы

Стилистка Наталья Осиновская посоветовала россиянкам избавиться от джегинсов

Стилистка Наталья Осиновская назвала россиянкам самые безвкусные джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, специалистка посоветовала избавиться от джегинсов. По словам эксперта, данная модель давно не актуальна.

«Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы», — рассказала Осиновская и отметила, что талия у подобных вариантов может быть завышенной, заниженной или средней.

При этом собеседница издания порекомендовала женщинам старше 55 лет присмотреться к джинсам на высокой или средней посадке, а также без дырок.

Ранее Наталья Осиновская перечислила россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. В предстоящем сезоне актуальными будут кожаные вещи, деним, платья и юбки с разрезами. Помимо этого, стоит обратить внимание на брючные костюмы оверсайз и приталенного силуэта.