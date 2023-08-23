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16:06, 23 августа 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянам самую модную одежду на осень

Стилист Осиновская: кожаные вещи и деним будут актуальными осенью 2023

Фото: Luis Cortés / Unsplash

Стилист Наталья Осиновская перечислила россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующую информацию приводит «Городовой».

По словам эксперта, в предстоящем сезоне актуальными будут кожаные вещи, деним, платья и юбки с разрезами. Помимо этого, специалистка посоветовала обратить внимание на брючные костюмы оверсайз и приталенного силуэта. В список популярной верхней одежды Осиновская внесла пальто длины макси.

«Что касается цвета, актуальными будут черный, красный и бежевый. Тем, кто любит выделяться, можно носить полупрозрачные вещи или цветные колготки», — добавила стилистка.

Ранее в августе дизайнер назвала россиянам главные тренды на осень. Специалистка рассказала, что в грядущем сезоне, так же как и в прошлом, по-прежнему актуальным останется оверсайз. При этом она отметила, что в настоящий момент в моде преобладает тренд возвращения к моде эпохи нулевых.

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    Екатерина Ештокина
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