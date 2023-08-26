В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

СЦКК: в ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Донецкой народной республике мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Инцидент произошел в населенном пункте Красная Поляна Волновахского района, по улице Краснооктябрьской, 65. Ранен мужчина 1989 года рождения. Другие подробности не уточняются.

В представительстве также сообщили, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины 63 раза обстреляли территории ДНР, выпустив 233 боеприпаса.

Ранее как минимум пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка. При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета.

