Пять человек пострадали после взрыва в центре Донецка

СЦКК: пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка

Как минимум пять человек получили ранения в результате взрыва в центре Донецка. О пострадавших рассказали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«При проведении строительных работ по бульвару Школьному, 5 произошла детонация неопознанного ВОП (идентификацию проводят эксперты), в результате пять рабочих получили ранения различной степени тяжести — мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 года рождения, данные по еще одному пострадавшему — устанавливаются», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК. В сообщении уточняется, что еще трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее возможной причиной взрыва на Школьном бульваре назвали сброс снаряда с беспилотного летательного аппарата, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники.