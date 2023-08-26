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18:27, 26 августа 2023Экономика

На Украине заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе

Украинский аналитик Прокип: рост цен на энергию в Европе сократит импорт

Фото: Anton Dmitriev / Unsplash

Аналитик украинского Института будущего Андриан Прокип заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По мнению эксперта, из-за данной проблемы Украина зимой может столкнуться с сокращением импорта для покрытия спроса. При этом Прокип считает, что справиться с этим самостоятельно страна не способна.

«С одной стороны у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании… С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой… В случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке», — поделился своими размышлениями специалист.

Ранее сообщалось, что украинское правительство выделило 350 миллионов гривен, или 9,1 миллиона долларов, на помощь энергетическим компаниям.

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    Мария Винар
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