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18:09, 19 августа 2023Бывший СССР

Премьер Украины заявил о выделении миллионов долларов на помощь энергокомпаниям

Премьер Украины Денис Шмыгаль: кабмин выделил 9,1 млн долларов на энергокомпании

Фото: Anirudh / Unsplash

Украинское правительство выделило 350 миллионов гривен, или 9,1 миллиона долларов, на помощь энергетическим компаниям. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram.

В своем посте он отметил, что кабмин выделил средства Минэнерго «для оказания поддержки энергетическим компаниям». Шмыгать также указал, что деньги должны пойти на удешевление кредитов, за счет которых предприятия готовятся к отопительному сезону и приводят всю инфраструктуру в порядок.

Ранее эксперт в области энергетики предположил, что зимой на Украине возможны отключения электричества на длительный срок. По его словам, перебои будут вероятны даже без российских ракетных атак по инфраструктурным объектам.

В конце июля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко также призвал граждан готовиться к тяжелому отопительному сезону. Он порекомендовал запасать топливо, которое поможет в работе электрогенераторов.

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