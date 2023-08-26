Украина оказалась сбита с толку из-за задержек в поставках F-16

NBC: Киев сбит с толку из-за задержек в поставках американских F-16 на Украину

Киевские власти оказались сбиты с толку из-за задержек в поставках американских истребителей F-16 на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает телекомпания NBC.

По его словам, несмотря на то что Киев считает важными для успеха контрнаступления поставки самолетов, а задержка поставок разочаровала и сбила с толку власти, Украина не решается это обсуждать публично.

В свою очередь эксперт аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс заявил, что задержка поставок истребителей связана с заранее поставленной политической блокировкой решения о поставках, а не с техническими аспектами.

По мнению экспертов, США воздерживаются от поставок из-за обеспокоенности потерять истребители над территорией России.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки F-16.