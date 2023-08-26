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05:41, 26 августа 2023Экономика

В ФРС США заявили о готовности повышать процентную ставку

Глава ФРС США Пауэлл заявил о готовности повышать процентную ставку
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл . Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Федеральная резервная система (ФРС) США готова повышать процентную ставку, об этом заявил глава регулятора Джером Пауэлл, его слова приводится на сайте ФРС.

Он отметил в ходе симпозиума в штате Вайоминг, что за последний год произошло ужесточение политики регулятора. Инфляция остается высокой, хотя и отошла от своего пикового значения.

«Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо, и намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены в том, что инфляция устойчиво снижается в соответствии с нашими целями», — подчеркнул Пауэлл.

Ранее глава ФРС заявил об отсутствии планов снижать ключевую ставку до конца года. Он добавил, что многие прогнозируют снижение ключевой ставки в следующем году.

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    Марина Совина
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