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11:11, 26 августа 2023Мир

Украина просила США ввести санкции против киевского бизнесмена

BI: Украина просила США ввести санкции против киевского бизнесмена Фукса
Павел Фукс

Павел Фукс. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

МИД Украины просил США ввести санкции против киевского застройщика, основателя компании Mos City Group Павла Фукса, который в 2017 году отказался от российского гражданства. Об этом пишет Business Insider.

Компания Mos City Group была одним из крупнейших московских застройщиков. Но в 2017 году Фукс отказался от российского гражданства, в том же году он получил бессрочный вид на жительство в Великобритании, как оказалось, США в том же году запретили ему въезд на территорию страны. В Киеве он занимается девелоперским и нефтегазовым бизнесом.

Как пишет Business Insider, в июле 2022 года МИД Украины направил в США запрос с просьбой ввести против Фукса санкции. В запросе, как утверждает издание, сказано, что бизнесмен занимается «коррупционной экономической практикой, транснациональной преступностью и неблагоприятным иностранным влиянием».

Ранее США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского центра «Артек». В посольстве России в США заявили, что американские санкции против детского центра «Артек» основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных.

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    Александр Слабиев
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