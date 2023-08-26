BI: Украина просила США ввести санкции против киевского бизнесмена Фукса

МИД Украины просил США ввести санкции против киевского застройщика, основателя компании Mos City Group Павла Фукса, который в 2017 году отказался от российского гражданства. Об этом пишет Business Insider.

Компания Mos City Group была одним из крупнейших московских застройщиков. Но в 2017 году Фукс отказался от российского гражданства, в том же году он получил бессрочный вид на жительство в Великобритании, как оказалось, США в том же году запретили ему въезд на территорию страны. В Киеве он занимается девелоперским и нефтегазовым бизнесом.

Как пишет Business Insider, в июле 2022 года МИД Украины направил в США запрос с просьбой ввести против Фукса санкции. В запросе, как утверждает издание, сказано, что бизнесмен занимается «коррупционной экономической практикой, транснациональной преступностью и неблагоприятным иностранным влиянием».

Ранее США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского центра «Артек». В посольстве России в США заявили, что американские санкции против детского центра «Артек» основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных.

