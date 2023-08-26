Губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Гладков: житель Щетиновки Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом он написал в Telegram.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — рассказал Гладков. В результате взрыва россиянин получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

26 августа ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По предварительным данным, в результате было четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.