Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 26 августа 2023Россия

Губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Гладков: житель Щетиновки Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом он написал в Telegram.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — рассказал Гладков. В результате взрыва россиянин получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

26 августа ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По предварительным данным, в результате было четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали тайной встречи Залужного с генералами НАТО

    Офицер ВСУ назвал мешающие контрнаступлению проблемы

    Популярная курортная страна задумала увеличить срок пребывания россиян без визы

    «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

    Губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

    57-летняя Синди Кроуфорд снялась без макияжа

    Хирург Беллы Хадид показал фото Виктории Бони после пластики

    В Москве задержали сбившего ребенка самокатчика

    Зеленский отреагировал на столкновение двух самолетов под Житомиром

    Дуа Липа показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости